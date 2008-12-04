СБУ задержала милицейскую птицу высокого полета

СБУ по подозрению во взяточничестве задержала заместителя начальника службы внутренней безопасности Министерства внутренних дел.

Об этом УНИАН сообщил информированный источник в СБУ.

По информации собеседника агентства, правоохранитель был задержан при получении взятки в 120 тыс. дол., и сегодня Печерский районный суд г. Киева отменил постановление о возбуждении уголовного дела, однако органы прокуратуры намерены обжаловать это решение в суде высшей инстанции.

В то же время, в комментарии журналистам по этому поводу министр внутренних дел Юрий ЛУЦЕНКО сказал: «Сегодня Печерский суд подтвердил, что в его действиях (должностного лица МВД – УНИАН) нет состава преступления».