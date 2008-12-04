СБУ задержала милицейскую птицу высокого полета
16:59, 04 декабря 2008Политика
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Прокуратура обжалует решение суда
СБУ по подозрению во взяточничестве задержала заместителя начальника службы внутренней безопасности Министерства внутренних дел.
Об этом УНИАН сообщил информированный источник в СБУ.
По информации собеседника агентства, правоохранитель был задержан при получении взятки в 120 тыс. дол., и сегодня Печерский районный суд г. Киева отменил постановление о возбуждении уголовного дела, однако органы прокуратуры намерены обжаловать это решение в суде высшей инстанции.
В то же время, в комментарии журналистам по этому поводу министр внутренних дел Юрий ЛУЦЕНКО сказал: «Сегодня Печерский суд подтвердил, что в его действиях (должностного лица МВД – УНИАН) нет состава преступления».
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