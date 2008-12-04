Переговоры по созданию коалиции завершены на 90% - БЮТ

Народный депутат от БЮТ Валерий ПИСАРЕНКО заявляет, что переговоры о создании коалиции на 90% завершены, и остается урегулировать юридические вопросы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня журналистам.

«Я вижу, что 90% работы сегодня сделано и остается только бумажные дела завершить», - сказал депутат.

По словам В.ПИСАРЕНКО, сегодня может быть вариант создания коалиции на базе двух политических сил с дальнейшим присоединением к ней других политических сил.

Отвечая на вопросы, на базе каких двух политических сил может быть создана коалиция, В.ПИСАРЕНКО отметил, что сегодня активное участие в переговорном процессе принимают БЮТ и Партия регионов. При этом, по его словам, возможным является присоединение к коалиции большей части НУ-НС и Блока Литвина.

Комментируя заявления некоторых депутатов от Партии регионов, что премьер-министром от коалиции БЮТ и Партии регионов должен быть Виктор ЯНУКОВИЧ, В.ПИСАРЕНКО отметил, что ни один из участников переговоров от Партии регионов не заявил четко о таком требовании. «Сегодня такого заявления нет, и поэтому не надо на этом спекулировать», - сказал он.

По его словам, БЮТ готов к компромиссам в вопросе премьерства.

«Премьер-министр заявила, что она не будет ставить это условие, именно ее премьерство, как обязательное для существования новой большой коалиции», - сказал В.ПИСАРЕНКО.

При этом он выразил убеждение, что Юлия ТИМОШЕНКО обязательно найдет себе достойную должность.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 4 декабря, народный депутат от Партии регионов Сергей ЛЕВОЧКИН выразил убеждение, что через месяц фракция БЮТ даст согласие на назначение лидера Партии регионов В.ЯНУКОВИЧА премьер-министром. «Пока нет, но еще месяц невыплаты пенсий - и они согласятся», - сказал депутат.