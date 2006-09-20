Виктор Ющенко проведет заседание СНБО

Сегодня в 15.00 под председательством Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО состоится заседание Совета национальной безопасности и обороны.

Как сообщает пресс-служба главы государства, на заседании планируется обсудить состояние выполнения задач, возложенных на органы исполнительной власти решением СНБО «Об общественной ситуации в АР Крым», и статьи проекта Закона Украины «О Государственном бюджете Украины на 2007 год», касающиеся обеспечения национальной безопасности и обороны Украины.