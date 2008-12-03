Черновецкий: кризис очень серьезно ударил по Киеву

Киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ заверяет, что столица не останется без водоснабжения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом мэр сказал сегодня в интервью журналистам, комментируя заявление АК «Киевэнерго» о намерении с 4 декабря ограничить энергоснабжение ОАО «Киевводоканал» в случае непогашения этой компанией задолженности за потребленную электроэнергию.

«Пока я живой, никого ни от чего не отключат. У нас все в порядке, в отличие от других городов в Украине», - подчеркнул Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ.

Он также заверил, что горгосадминистрация выделяет «Киевэнерго» и «Киевводоканалу» деньги на компенсацию убытков в связи с разницей в тарифах.

В то же время Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ отметил, что «реалии таковы, что кризис очень серьезно ударил по Киеву из-за непрофессионализма Кабинета министров.

Он также сообщил, что сейчас большинство киевлян своевременно оплачивают коммунальные услуги, но вместе с тем существует долг в размере полмиллиарда гривен перед «Киевэнерго» и «Киевводоканалом». По словам мэра, этот долг образовался в основном из-за неплатежей обеспеченных людей города за услуги ЖКХ.

«Сейчас мы с ними судимся и заберем у них деньги», - сообщил Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ.

Он также отметил, что в Киеве действуют самые низкие в Украине тарифы на коммунальные услуги для населения.

Мэр сказал, что планирует реализовать свою идею по поводу того, что богатые заплатят за услуги ЖКХ вместо бедных. Он также напомнил, что хотя Президент Украины отменил его распоряжение о значительном повышении тарифов на коммунальные услуги для таких высокоприбыльных коммерческих структур, как, например, казино, но он издал новое, и эти заведения все же будут оплачивать услуги по высоким тарифам.

«Я переживу. Я подписал новое распоряжение. Они будут платить за простых киевлян», - подчеркнул Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ.

Как сообщал УНИАН, в АК «Киевэнерго» заявили, что 4 декабря намерены ограничить энергоснабжение ОАО «Киевводоканал» в случае непогашения этой компанией задолженности за потребленную электроэнергию.

По данным «Киевэнерго», на сегодняшний день долг водоканала за потребленную электроэнергию превысил 392 млн. грн. При этом в текущем году компания задолжала более 120 млн. грн.