Огрызко: Украина фактически получила ПДЧ от НАТО
Достигли результата, которого хотели?
Министр иностранных дел Украины Владимир ОГРЫЗКО заявляет, что Украина фактически получила от НАТО План действий по членству.
Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом он заявил сегодня журналистам перед началом заседания Комитета Украина-НАТО.
«На этом этапе мы достигли такого результата, которого хотели», - сказал В.ОГРЫЗКО.
«Сегодня мы де-факто получили План действий по подготовке к вступлению в НАТО», - добавил министр.
Он отметил, что ПДЧ предусматривает разработку годовых национальных программ, над которой сейчас будут работать Украина и НАТО после решения Совета Североатлантического альянса относительно развития отношений с Украиной.
«С 2009 года мы начинаем фактически интеграцию в Альянс», - сказал В.ОГРЫЗКО.
Он также выразил удовлетворение тем, что НАТО решило усилить сотрудничество с Украиной и, в частности, усилить деятельность своего Информационного центра в Киеве. «Это очень практический и положительный результат», - подчеркнул министр.
Как сообщал УНИАН, Совет Североатлантического альянса на уровне министров иностранных дел решил усилить сотрудничество с Украиной и Грузией, в том числе путем создания национальных годовых программ. В то же время, Совет не рассматривал вопрос о предоставлении ПДЧ Украине и Грузии.