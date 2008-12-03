Огрызко: Украина фактически получила ПДЧ от НАТО

Министр иностранных дел Украины Владимир ОГРЫЗКО заявляет, что Украина фактически получила от НАТО План действий по членству.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом он заявил сегодня журналистам перед началом заседания Комитета Украина-НАТО.

«На этом этапе мы достигли такого результата, которого хотели», - сказал В.ОГРЫЗКО.

«Сегодня мы де-факто получили План действий по подготовке к вступлению в НАТО», - добавил министр.

Он отметил, что ПДЧ предусматривает разработку годовых национальных программ, над которой сейчас будут работать Украина и НАТО после решения Совета Североатлантического альянса относительно развития отношений с Украиной.

«С 2009 года мы начинаем фактически интеграцию в Альянс», - сказал В.ОГРЫЗКО.

Он также выразил удовлетворение тем, что НАТО решило усилить сотрудничество с Украиной и, в частности, усилить деятельность своего Информационного центра в Киеве. «Это очень практический и положительный результат», - подчеркнул министр.

Как сообщал УНИАН, Совет Североатлантического альянса на уровне министров иностранных дел решил усилить сотрудничество с Украиной и Грузией, в том числе путем создания национальных годовых программ. В то же время, Совет не рассматривал вопрос о предоставлении ПДЧ Украине и Грузии.