Янукович и Тимошенко могут сделать пост Президента почасовым - Криль

Лидер партии «Единый Центр», народный депутат Игорь КРИЛЬ критикует намерение Блока Юлии Тимошенко и Партии регионов по избранию Президента Украины в парламенте.

Об этом сообщает пресс-служба партии.

«Пост Президента в Украине может стать почасовым – один час будет главной Ю.ТИМОШЕНКО, второй - В.ЯНУКОВИЧ. Иначе этот неестественный политический гибрид никак не сможет разделить власть», – сказал И.КРИЛЬ.

Лидер «Единого Центра» отметил, что в случае создания коалиции между БЮТ и Партией регионов эти политические силы опять могут осуществить попытку переписать Конституцию на свой манер. “Уже сегодня они заявляют о возможности избрания Президента в Верховной Раде, что прямо противоречит Основному Закону и разрушает всю систему власти в стране», - сказал он.

Он считает, что такие действия БЮТ и Партия регионов проводят исключительно с одной целью – избежать избирательной кампании и остаться у власти. Однако, по мнению И.КРИЛЯ, такая позиция является неуважением к 37 миллионам избирателей, которые избирают Президента на выборах. «Подобные эксперименты обходятся достаточно дорого стране, людям и самим экспериментаторам», - сказал председатель «Единого Центра».