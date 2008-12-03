Министр обороны едет в Винницкую область

Министр обороны Украины Юрий ЕХАНУРОВ сегодня будет находиться в Винницкой области.

Как ожидается, Ю.ЕХАНУРОВ ознакомится с работой мобильного самолета-госпиталя "Вита" в Винницком районе возле аэродрома "Гавришевка".

В 16 часов в Виннице состоится вручение военнослужащим ордеров на квартиры в новом жилом доме по ул. К.Маркса, 27. Также планируется подписание соглашения о сотрудничестве между Минобороны и Винницкой областной государственной администрацией.

Кроме того, Ю.ЕХАНУРОВ ознакомится с работой оперативного штаба Воздушных сил, который находится в Винницком районе неподалеку от аэродрома "Гавришевка".

Завершится рабочая поездка в 19:30.