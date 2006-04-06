Тимошенко нашла среди ”нашеукраинцев” страдающих фобией

В блоке «Наша Украина» есть ряд политиков, которые выступают категорически против создания демократической коалиции, заявила сегодня на пресс-конференции лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, она отметила, что «эти ребята съели бы лучше свою руку, чем подписали меморандум, в котором наша политическая сила будет иметь право формировать правительство».

По словам Ю.ТИМОШЕНКО, есть «страхи, фобия отдельных скомпрометированных политиков, но это не значит, что они должны стать ведущей звездой при формировании коалиции».

Как сказала лидер БЮТ, она никогда не устраивала заговоров против Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО и не осуществляла шагов для его импичмента. По ее словам, именно команда Президента устраивает ему это, «а я изо всех возможных сил принимаю Президента на самом высоком политическом уровне».

По словам Ю.ТИМОШЕНКО, именно благодаря тому, что БЮТ и СПУ набрали значительное количество голосов на выборах в парламент, есть возможность вместе с «Нашей Украиной» создать демократическую коалицию.

Она отметила, что в том случае, если бы Партия регионов набрала преобладающее количество голосов избирателей (за Партию регионов на парламентских выборах проголосовали 32% - УНИАН), наступило бы время «говорить о временности правления Президента».

Как заметила лидер БЮТ, именно благодаря победе трех политических сил есть возможность создать демократическую коалицию, и необходимо сделать все, чтобы этот шанс не был потерян. Она отметила, что, невзирая на разные интриги, «мы высоко держим политическую планку как Президента, так и нашей команды».

Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что сильная оппозиция, представленная Партией регионов, «абсолютно не помешает Украине». Она выступила категорически против создания коалиции с этой партией, и отметила, что это бы привело к «удержанию клановости как системы управления». По ее словам, Партия регионов – это политическая сила, «которая исповедует интересы одной корпорации». По мнению Ю.ТИМОШЕНКО, было бы целесообразно отдать Партии регионов как оппозиционной силе должность председателя Счетной палаты и должности руководителей нескольких парламентских комитетов.