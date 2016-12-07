Порошенко: компромисс по механизму приостановления "безвиза" найден, слово за Советом ЕС

Об этом он написал в Facebook.

«Обнадеживающие новости из Брюсселя по результатам моих постоянных контактов с лидерами ЕС. Компромисс относительно механизма приостановления безвиза найден. Теперь слово за Советом ЕС на уровне послов и Европарламентом», - написал президент.

Он добавил, что держит этот вопрос под особым вниманием.

Как сообщал УНИАН, 17 ноября Европейский Союз на уровне Комитета постоянных представителей стран-членов ЕС (COREPER) согласовал отмену виз для украинцев.

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В то же время в ЕС заявили, что введение безвизового режима между ЕС и Украиной возможно после утверждения в Евросоюзе механизма его приостановления.

На 7 декабря был запланирован очередной раунд межинституциональных переговоров между Советом ЕС, Европарламентом и председательствующей в ЕС страной относительно механизма временной приостановки безвизового режима.

На сайте Европарламента ориентировочной датой рассмотрения принятия в первом чтении механизма реагирования на миграционные вызовы в ЕС определено 18 января 2017. Речь идет о введении процедуры остановки визовых режимов с третьими странами, граждане которых освобождены от визовых требований.