Американские сенаторы Грэм и Маккейн приедут в Украину в конце декабря

Американский сенатор Грэм и председатель сенатского Комитета по вооруженным силам Маккейн приедут в Украину в конце декабря. Об этом сообщили в пресс-службе посольства Украины в США.

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"Сенатор Грэм заверил в том, что вопросы поддержки Украины и в дальнейшем будут относиться к приоритетам его деятельности и в этом контексте подтвердил намерение посетить нашу страну в конце декабря вместе с председателем Комитета вооруженных сил Сената Дж.Маккейном", - сказано в сообщении.

На встрече обсуждались приоритетные вопросы, связанные с противодействием агрессии РФ против Украины.

Вице-премьер-министр и посол Украины поблагодарили сенатора за поддержку в принятии Конгрессом законов, предусматривающих увеличение финансовой политики помощи США нашей стране. Отдельное внимание в ходе встречи уделено дальнейшим совместным шагам с целью обеспечения принятия Сенатом и вступления в силу закона "О поддержке стабильности и демократии в Украине".

Как сообщалось, ранее в США действующий сенатор от Республиканской партии Джон МакКейн предостерег избранного будущего президента-республиканца Дональда Трампа от смягчения политики в отношении России.

Любая "перезагрузка" американо-российских отношений была бы опасным шагом, подчеркнул сенатор, известный своей критикой России.

Вспоминая о разговоре избранного президента с президентом России Владимиром Путиным, в ходе которого российский руководитель призвал к улучшению отношений, сенатор добавил: "Таким заявлениям надо верить не больше, чем любым другим словам бывшего агента КГБ, превратившего свою страну в тиранию, убившего своих политических противников, вторгшегося к соседям, угрожавшего союзникам Америки и пытавшегося сорвать американские выборы.