Аэросвит отменил сегодняшний рейс из Бангкока в Киев

Из-за беспорядков в Таиланде авиакомпания «Аэросвит» отменила сегодняшний утренний рейс по маршруту Бангкок–Киев. Об этом сообщила УНИАН пресс-служба Министерства транспорта и связи Украины.

Согласно сообщению, по информации Посольства Украины в Королевстве Таиланд, в связи с блокировкой силами оппозиции международных аэропортов «Дон Муанг» и «Суварнабхуми» украинская авиакомпания «Аэросвит» упразднила сегодняшний (на 27 ноября) утренний рейс из аэропорта «Суварнабхуми» по маршруту Бангкок–Киев.

По информации представителей «Аэросвита», пассажиры, которые не смогут отбыть в Киев отмеченным рейсом, будут размещены в гостинице, расположенной на значительном расстоянии от мест массовых беспорядков и манифестаций, и обеспечены питанием.

По данным Минтранса, сейчас украинское дипломатическое учреждение принимает меры с целью установления точного количества граждан Украины, которые временно находятся в Таиланде, и предоставления им, в случае необходимости, всестороннего содействия и помощи.

Как сообщал УНИАН, авиакомпания «Аэросвит» 26 ноября отменила рейс из Киева в Бангкок в связи с форс-мажорными обстоятельствами. Предварительно компания планирует осуществить этот рейс (в случае, если вопрос с беспорядками в Таиланде будет решен) 28 ноября.

Напомним, в Бангкоке, где продолжаются столкновения между участниками антиправительственной демонстрации и полицией, минувшей ночью прогремели 4 взрыва, ранены 12 человек. Заложниками политической обстановки стали около 3 тыс. туристов, находящихся в контролируемом демонстрантами здании аэропорта. Антиправительственные демонстранты штурмом взяли главный терминал международного аэропорта Бангкока вечером 25 ноября. Работа аэропорта приостановлена. Демонстранты требуют отставки премьер-министра Таиланда Сомчая ВОНГСАВАТА и заявляют, что не покинут здание аэропорта до тех пор, пока не будут удовлетворены их требования.