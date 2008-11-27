БЮТ не будет голосовать за технического спикера

Фракция БЮТ на данный момент не проводит никаких переговоров с фракцией Партией регионов о возможном формировании нового состава коалиции.

Об этом сегодня корреспонденту УНИАН заявил народный депутат от БЮТ Сергей МИЩЕНКО, комментируя информацию о существовании соответствующих договоренностей между БЮТ и Партией регионов.

Он напомнил, что премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО призвала Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО, НУ-НС и другие демократические силы до конца недели сформировать коалицию. “Мы все делаем, чтобы этот процесс успешно завершился, но со стороны Президента пока этой готовности не наблюдается”, - сказал он. По мнению С.МИЩЕНКО, причиной нежелания в восстановлении коалиции между БЮТ и НУ-НС со стороны Президента являются личные амбиции главы государства. “Он (В.ЮЩЕНКО – УНИАН) боится Юлию ТИМОШЕНКО как потенциального соперника на следующих президентских выборах”, - сказал народный депутат.

С.МИЩЕНКО отметил, что сейчас речь идет только о создании коалиции в рамках БЮТ, НУ-НС и возможного участия фракции Блока ЛИТВИНА. При этом народный депутат не исключил, что в случае несоздания до конца недели коалиции именно в таком варианте будут искаться другие форматы. «Не исключено, что мы будем искать другие форматы коалиции для сохранения парламентаризма в Украине и обеспечения стабильности работы ВР”, - сказал он. При этом, по словам С.МИЩЕНКО, главный приоритет, вокруг которого должна быть создана коалиция, – это обеспечение выхода Украины из экономического кризиса. “Нужно объединяться вокруг этой идеи и ради этого политические силы должны уступать определенные амбиции”, - сказал он.

Комментируя возможность избрания на следующей неделе председателя ВР, С.МИЩЕНКО отметил, что БЮТ не будет голосовать ни за одного технического спикера. При этом он добавил, что сначала должен быть сформирован новый формат коалиции, а только потом рассматриваться вопрос об избрании председателя ВР.

Как сообщал УНИАН, премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО призвала Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО и партию "Народный Союз Наша Украина" возобновить в парламенте демократическую коалицию. Также Ю.ТИМОШЕНКО обратилась к лидеру одноименного блока Владимиру ЛИТВИНУ с предложением присоединиться к демкоалиции. «Мы готовы принять все условия, которые сейчас выдвинет Блок Литвина для того, чтобы войти в усиленный формат демократической коалиции», - подчеркнула она.

В свою очередь, председатель политической партии «Народный Союз Наша Украина» Вячеслав КИРИЛЕНКО расценивает готовность премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО создать коалицию с любыми фракциями парламента как намерение БЮТ создать коалицию с фракциями Партии регионов и Коммунистической партии Украины.