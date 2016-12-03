Во Львове представители парламентов Украины и Польши обсудили противодействие российской агрессии

Как сообщила пресс-служба аппарата Верховной Рады, в работе сессии приняли участие заместитель председателя Верховной Рады Украины Оксана Сыроид, народные депутаты Украины, сопредседатель ассамблеи вице-маршалок Сейма Республики Польша Рышард Терлецкий, генеральный консул Республики Польша во Львове Веслав Мазур, польские парламентарии, в частности, известная в Украине своими расследованиями последствий российской агрессии Малгожата Госевска, городской голова Львова Андрей Садовый.

До начала пленарного заседания члены украинско-польской ассамблеи побывали на Лычаковском кладбище, где возложили цветы на могилы погибших воинов к Мемориалу Львовских орлят, мемориалу воинам Украинской Галицкой Армии, на могилы погибших воинов АТО. Участники ассамблеи также посетили военный госпиталь, где пообщались с ранеными военными.

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Открывая заседание ассамблеи, Сыроид подчеркнула важность поиска правдивого ответа на установившуюся политику России – вооруженную и информационную агрессию, установление оккупационных режимов. «Я убеждена, что совместная работа Украины и Польши является критической для того, чтобы такие ответы были найдены. Возможно даже сформулировать по другому: без Украины и Польши найти правдивые ответы будет невозможно», - сказала она, уточнив, что это связано с общей историей наших народов и России, с геополитическим положением наших государств.

Сопредседатель межпарламентской ассамблеи Терлецкий подчеркнул важность обсуждения различных аспектов сотрудничества между Украиной и Республикой Польша, и высказался за наработки, в том числе и парламентами двух стран, новых подходов к сотрудничеству в различных сферах с осознанием происходящих в Европе и мире процессов.

По результатам проведения IX заседания Парламентской ассамблеи Украины и Республики Польша 3 декабря было подписано совместное заявление, в котором стороны, в том числе, подчеркивают важность скоординированных действий европейских государств с целью противодействия гибридной войне, которая ведется Российской Федерацией против демократических государств, а также призывают международное сообщество сохранить прежние специальные экономические ограничительные меры (санкции) в отношении Российской Федерации как государства-агрессора.

Также в заявлении осужден беспрецедентный уровень системных и целенаправленных нарушений прав человека на территории временно оккупированного Крыма и отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, а также обозначен ряд вопросов двусторонних отношений между странами.

Следующее заседание Парламентской ассамблеи Украины и Республики Польша запланировано провести в первом полугодии 2017 года на территории Польши.