Экс-кандидат в президенты Австрии высказался за признание псевдореферендума в Крыму – нардеп

Об этом сообщила народный депутат Ирина Фриз на своей странице в Facebook.

По ее оценке, данный факт является информационно-психологической спецоперацией российских спецслужб при участии европейских политиков.

«В преддверии президентских выборов в Австрии один из самых рейтинговых кандидатов, ультраправый политик Норберт Хофер снова высказался на тему Крыма. По его мнению, незаконный «референдум», который проходил под дулами автоматов российских военных, нужно признать, а вопрос рассматривать «в историческом контексте», – сообщила Фриз, добавив, что это заявление сразу же раструбили российские СМИ.

Она предполагает, что в дальнейшем по логике процесса оно должна стать источником для «аналитики» и информационного фона других новостей. «Это еще один информационный снаряд, направленный против Украины, действие которого будет ощущаться не столько в Киеве, сколько в мире, в первую очередь в ЕС», – пишет Фриз.

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«Убеждена, что в Евросоюзе адекватно оценивают российскую угрозу и понимают, что после использования информационной компоненты в неконвенционной войне, Россия всегда прибегает к другим, а именно экономической, политической, кибернетической, ну и если не помогло, то военной, как окончательной фазе. Стоит только один раз на мировом уровне признать незаконный референдум в условиях гибридной войны и лавину аналогичных действий во всех уголках мира уже будет не остановить с помощью международного права и здравого смысла», – добавила она.

Как сообщал УНИАН, в середине ноября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль готов подождать, пока западные страны признают, что аннексированный Крым является "частью России".