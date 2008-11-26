Литвин знает, ради чего Тимошенко может объединиться с Януковичем

Председатель Народной партии, лидер парламентской фракции Владимир ЛИТВИН убежден, что БЮТ и Партия регионов могут объединиться в коалицию лишь для того, чтобы вывести «из политического ринга» Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЛИТВИН заявил на пресс-конференции в Черновцах во вторник.

По мнению В.ЛИТВИНА, формально коалиция нужна для того, чтобы «освятить» кандидатуру премьер-министра. «Как только это будет сделано, то коалиция, по большому счету, уже будет не нужна – все будет зависеть от того, насколько работоспособным будет парламент Украины», - сказал он.

Он не исключил возможности создания парламентского большинства на основе фракций БЮТ и ПР.

«Я не исключаю такой возможности. Такая коалиция будет направлена против действующего Президента и направлена на то, чтобы третьего игрока вывести из политического ринга, пытаясь на двоих разделить страну. В таком случае последствия для страны будут очень тяжелыми. Сегодня ключевая ответственность лежит на этих двух фракциях. Наша же фракция готова предложить те подходы и позиции, которые должны консолидировать страну», - добавил экс-спикер ВРУ.

«Я не исключаю того момента, что когда две крупнейшие фракции в парламенте смогут сформировать большинство, а у них есть минимум 330 голосов, они внесут радикальные изменения в Конституцию относительно процедуры выборов Президента и его полномочий», - заявил лидер Народной партии. В то же время он выразил убеждение, что «все беды Украины начинаются с «пренебрежения и игнорирования Конституции Президентом, премьером и Верховной Радой Украины, когда под политический момент подгоняются законы».