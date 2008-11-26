Томенко берет под защиту Вадул-Сиретскую таможню

Заместитель Председателя Верховной Рады Украины Николай ТОМЕНКО обеспокоен ситуацией, которая сложилась в последнее время вокруг реорганизации таможенных органов.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Н.ТОМЕНКО, в частности, он обращает внимание на ряд публикаций в СМИ, посвященных ликвидации Гостаможслужбой Украины Вадул-Сиретской таможни и созданию вместо нее Черновицкой таможни с местом расположения в городе Черновцы.

Н.ТОМЕНКО подчеркивает, что Вадул-Сиретская таможня - основной донор бюджета Глыбоцкого района Черновицкой области, а перенос административных органов таможни в Черновцы негативно скажется на социально-экономическом развитии этого района. Он обращает внимание на решение Черновицкого областного совета, в соответствии с которым перенос таможни в областной центр экономически нецелесообразен, поскольку потребует не меньше 60 млн. грн. на строительство новых помещений, 5 млн. грн. - для выплаты помощи на увольнение.

«Такие расходы в условиях экономического кризиса в Украине нецелесообразны. Ликвидация таможни не будет способствовать стабильности, негативно повлияет на сотрудничество с пограничными регионами Румынии, повлечет безработицу среди местного населения в Глыбоцком районе Черновицкой области - одном из наиболее пострадавших в результате стихийного бедствия в июле 2008 года», - отмечает Н.ТОМЕНКО.

Учитывая вышеприведенное, а также информацию СМИ о том, что Вадул-Сиретскую таможню пытаются ликвидировать с целью отстранения от должности ее руководителя, депутата Черновицкого областного совета Николая САЛАГОРА, Н.ТОМЕНКО обратился к председателю парламентского Комитета по вопросам налоговой и таможенной политики Сергею ТЕРЁХИНУ с предложением взять под парламентский контроль ситуацию вокруг ликвидации Вадул-Сиретской таможни, увольнения ее руководителя и целесообразности создания новой таможни в областном центре Черновицкой области.