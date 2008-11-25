Шандра подстелил соломки на случай масштабной катастрофы

Министерство Украины по вопросам чрезвычайных ситуаций провело встречу с представителями Всемирного банка, на которой обсуждался вопрос финансирования двух программ на сумму 750 млн. дол. Об этом в интервью еженедельнику «Комментарии» сообщил министр Украины по вопросам чрезвычайных ситуаций Владимир ШАНДРА.

Он заметил, что «по первой (программе) - «Ликвидация чрезвычайных ситуаций в Украине» - ВБ готов предоставить 500 млн. долларов. Время возвращения кредита - до 30 лет, разовая ставка меньше, чем libor». По словам В.ШАНДРЫ, «нас уже поддержали Минфин и Минэкономики. По сути, для нашей страны открывается кредитная линия, из которой, в случае объявления чрезвычайной ситуации определенного уровня, за очень короткий срок (24 часа) большими траншами поступают деньги для преодоления ее последствий». По его мнению, такой механизм может быть выгодный для Украины в случае масштабной катастрофы, ведь дает возможность оперативно и эффективно преодолеть ее последствия, в то же время не подвергая нагрузке государственный бюджет. Министр отметил, что настоящий договор со Всемирным банком будет подписываться по решению правительства, под его гарантии.

«Второй вопрос, над которым мы работаем, – получение транша ВБ на материально-техническое переоснащение МЧС, - сообщил министр. – Его условия сейчас обсуждаются. Мы хотим минимум 250 млн. дол. на следующий год со сроком возвращения 10-20 лет». По словам В.ШАНДРЫ, банк готов предоставить этот транш, но «здесь уже с Минфином нам труднее работать, сейчас у нас идет дискуссия относительно целесообразности направления этих средств именно на техническое переоснащение МЧС». Министр выразил мнение, что «государство заинтересовано как можно скорее обновить спасательные мощности. Нельзя выходить только за счет навыков, смелости, риска людей, спасающих людей и имущество».