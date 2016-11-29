Яценюк после встречи с Туском: Санкции против РФ будут продлены еще на полгода

«Санкции против России будут продлены еще на полгода. И по нашему убеждению, санкции должны быть продолжены до того момента, пока Россия не выполнит ключевое обязательство - это убраться с украинской территории. Речь идет о Донецке, Луганске и Крыме», - заявил Яценюк журналистам по завершении встречи с Туском.

Яценюк в очередной раз подчеркнул, что любые попытки забыть Крым «недопустимы».

Читайте такжеЯценюк: Украина не может быть заложником внутренних бюрократических коллизий в Брюсселе «Мы ожидаем, что санкции будут продлены на шесть месяцев, и по крайней мере это еще один серьезный шаг для того, чтобы сдержать российскую агрессию и обязать Россию выполнять Минские соглашения», - сказал он.

Лидер «Народного фронта» также сообщил, что во время встречи с Дональдом Туском обсуждался также вопрос завершения процедур ратификации Соглашения об ассоциации и ЗСТ между Украиной и ЕС: «Мы ожидаем, что решение, которое уже сейчас находится на столе у наших европейских партнеров, будет принято, и процедура ратификации, которая была остановлена в результате нидерландского референдума, будет завершена в кратчайшие сроки».

Кроме того, отметил Арсений Яценюк, обсуждался вопрос предоставления Украине пакета финансовой помощи в размере 600 миллионов евро, а также завершения процедуры получения финансовой помощи для реформы государственного сектора – для реализации нового закона Украины о государственной службе, повышения заработных плат для государственных служащих и повышения эффективности сферы публичного администрирования.