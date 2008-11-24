Тимошенко просит Москву подождать с долгом «всего несколько месяцев»

Украина хочет получить отсрочку на несколько месяцев по оплате за газ, который был закачан в хранилища в октябре и еще не использован.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО сегодня на совещании с представителями угольной отрасли.

Она отметила, что текущие расчеты за газ осуществляются согласно подписанным двусторонним соглашениям.

«Текущий газ, который потребляет Украина, проплачен полностью», – подчеркнула она.

При этом Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что с начала 90-х до 1996 года оплата закачанного газа проводилась с отсрочкой на несколько месяцев до тех пор, пока этот газ не начинал использоваться.

«Но Российская Федерация перед Украиной поставила очень жесткие условия – оплачивать весь газ, который закачивается в газовые хранилища и который сегодня пока еще не потребляется, пока в полном объеме еще не начался зимний период. И поэтому мы сейчас в последние два месяца выясняем с РФ, как нам проплатить тот газ, который еще не израсходован страной, но закачан в газовые хранилища… Это только тот газ, который был закачан в октябре… Мы бы хотели, чтобы на этот газ, который находится в хранилищах и не оплачен потребителями, Украине была предоставлена небольшая, всего в несколько месяцев, отсрочка по этому платежу, пока мы не начнем использовать газ, который закачан в газовые хранилища, и получать расчеты от потребителей этого газа», – сказала она.

Ю.ТИМОШЕНКО высказала надежду, что сторонам удастся достигнуть взаимопонимания.

«Сегодня поехала делегация НАК «Нафтогаза Украины» в Россию, и мы будем искать взаимопонимание абсолютно спокойно и гармонично», – сказала она.

Также Ю.ТИМОШЕНКО подчеркнула, что на сегодняшний день «Нафтогаз Украины» функционирует «абсолютно нормально», рассчитывается по своим обязательствам и правительство делает все возможное, чтобы те недоразумения, которые, по ее словам, имеют элементы политической спекуляции, были урегулированы в ближайшие дни.

При этом Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что на сегодняшний день правительство и НАК «Нафтогаз Украины» полностью готовы к зимнему периоду и в хранилища закачано 17 млрд. кубометров газа.

Как сообщал УНИАН, на минувшей неделе президент РФ Дмитрий МЕДВЕДЕВ дал распоряжение председателю правления "Газпрома" взыскать долг за газ с Украины. Алексей МИЛЛЕР сообщил, что украинский долг за российский газ составляет 2,4 млрд. долл. Он также рассказал журналистам, что при переходе на рыночные отношения в сфере поставок российского газа в Украину его цена с 1 января 2009 г. может превысить 400 долл. за тыс. куб. м.

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО 21 ноября на заседании СНБО дал правительству пять дней на решение вопроса с долгом за газ перед Россией.

В субботу, 22 ноября, представитель «Газпрома» Сергей КУПРИЯНОВ заявил, что в случае отсутствия контрактов на 2009 год Россия может прекратить поставки газа в Украину уже с 1 января следующего года.