Неделя в цифрах

2 месяца ареста получили задержанные на админгранице с временно оккупированным Крымом Александр Баранов и Максим Одинцов, которые перешли служить в российскую армию, сообщают в военной прокуратуре Южного региона Украины.

3 года прошло с начала Евромайдана, спровоцированного заявлением власти о прекращении европейской интеграции. Украинцы вышли на Майдан Независимости, чтобы отстоять свой европейский выбор.

4 банка в Украине имеют непрозрачную структуру собственности, отмечают в Национальном банке Украины.

7 депутатов-совместителей были выявлены Генеральной прокуратурой Украины по итогам проверки е-деклараций, сообщают в ГПУ.

30% предприятий малого и среднего бизнеса в Киеве являются убыточными из-за недостатка дешевых кредитов на модернизацию производства и, как следствие, потери конкурентоспособности, отмечают в КГГА.

35 человек осуждены в делах о преступлениях против активистов Майдана, 152 человека находятся в судебных процессах, около 190 - под досудебным следствием, сообщают в Генеральной прокуратуре Украины.

35 человек были задержаны в Израиле по подозрению в умышленных поджогах, сообщают иностранные СМИ. Масштабные пожары причинили ущерб в 120 000 000 евро.

54 гражданина Российской Федерации попросили в Украине статус беженца или лица, нуждающегося в дополнительной защите, в 2016 году, сообщают украинские СМИ со ссылкой на Государственную миграционную службу.

72% украинцев согласны с утверждением, что Голодомор 1932-33 годов был геноцидом украинского народа, не согласились с этим 14%, не определились - 14%, говорится в исследовании, проведенном Социологической группой «Рейтинг» в сентябре 2016 года.

80,9 лет составляет средняя продолжительность жизни в странах Европейского Союза, говорится в совместном докладе Еврокомиссии и Организации экономического сотрудничества и развития, сообщают украинские СМИ.

84 года прошло с организованного коммунистической властью бывшего СССР геноцида украинского народа - Голодомора 1932-1933 годов, унесшего жизни 13% населения Украины.

109 украинцев, среди которых как военные, так и гражданские, остаются в заложниках боевиков на Донбассе, сообщает первый заместитель председателя Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной рабочей подгруппе Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе Ирина Геращенко.

277 украинских предприятий, из которых около 35% производят продукты питания, имеют право экспортировать свою продукцию на европейские рынки, отмечают в Государственной службе по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

870 рейсов отменила немецкая авиакомпания Lufthansa из-за суточной забастовки пилотов и бортпроводников, сообщают иностранные СМИ со ссылкой на пресс-службу компании.

10 000 человек в оккупированном Россией Крыму могут быть потенциальными жертвами российских спецслужб, практикующих выявление на полуострове украинских «шпионов» и «диверсантов», сообщают в Министерстве обороны Украины.

580 000 детей в Украине затронуты военными действиями на Донбассе, отмечают в Детском фонде ООН (ЮНИСЕФ).

974 000 жителей Сирии находятся в осаде, сообщил заместитель генсека ООН по гуманитарным вопросам СтивенО'Брайен, передают иностранные СМИ.

16 340 000 евро предоставит Европейский Союз на борьбу с коррупцией в Украине, соответствующее соглашение было подписано в рамках 18-го саммита Украина-ЕС.

37 400 000 гривень составила общая сумма полученных 618 должностными лицами взяток, выявленных с начала текущего года, отмечают в Национальной полиции Украины.

82 000 000 гривень прибыли до налогообложения получили крупные и средние предприятия Украины с начала года, сообщают в Государственной службе статистики.

700 000 000 кубометров газа использовала Украина с начала отопительного сезона, сообщают в «Укртрансгазе».

Маргарита Андреева