С начала года статус беженца в Украине попросили более полусотни россиян

С начала этого года в Украины попросили статус беженца или лица, нуждающегося в дополнительной защите попросили 54 россиянина. Такие данные предоставили в Государственной миграционной службе на запрос "Доступа к правде".

В ответе отмечается, что в 2015 году по таким статусом обращались 86 россиян, в 2014 – 130.

При этом, в аналогичной ответа прошлого месяца миграционная служба уточняла, что статус беженца получили лишь 4 россиян, а статус человека, нуждающегося в дополнительной защите – 10.

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При этом 957 человек в 2016 году были принудительно возвращены обратно.

В 2015 году статус беженца или человека, который нуждается в дополнительной защите получили 7 и 4 человека соответственно, а принудительно возвращены были 1312 россиян.

Напомним, вчера 21 ноября на Черниговщине, в международном пункте пропуска «Новые Яриловичи» во время прохождения пограничного контроля гражданин Российской Федерации обратился с заявлением о предоставлении ему статуса беженца.

В пограничном отряде не уточнили других деталей, отметив, что это уже шестой аналогичный случай за последние два года. После проведения собеседования и оформления соответствующих документов, мужчину для принятия окончательного решения было направлено в управление Государственной миграционной службы Украины в Черниговской области.