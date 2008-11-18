В Киеве разочарованы отказом Медведева

В Киеве разочарованы отказом Президента России Дмитрия МЕДВЕДЕВА принять участие в мероприятиях по случаю 75-й годовщины Голодомора в Украине.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом заявил Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в РФ, первый заместитель Секретаря национальной безопасности и обороны Украины Константин ГРИЩЕНКО в эфире "Эхо Москвы".

«Конечно, разочарование ощущается в Киеве. Хотелось, чтобы в это день мы были вместе и вместе отдать должную память миллионам украинцев и людям других национальностей, который стали жертвами сталинского террора, от которого страдали не только в Украине, но и в других регионах бывшего Советского Союза», - сказал К.ГРИЩЕНКО.

По его мнению, какой-то конкретный шаг может осложнить отношения двух стран, так как они находятся и так в очень сложной фазе.

В тоже время посол отметил, что отрадно то, что в России стали задумываться, что жертвы Голодомора заслуживают не просто упоминания, а серьезных исследований и увековечивания их памяти независимо от политической составляющей.

«До того, пока эту тему не подняла Украина, об этом никто не говорил здесь (в РФ) и других постсоветских странах, а если говорили, то вскользь, а миллионы людей заслуживают, чтобы к ним относились с уважением», - уверен посол.

К.ГРИЩЕНКО подчеркнул, что голод, от которого страдали жители многих регионов, был из-за политики тоталитарной властей. По его словам, эти события у украинцев никак не ассоциируются ни с нынешней Россией, ни с россиянами.

Посол отметил, что народы Украины и России должны объединится в памяти о жертвах голода, чтобы не допустить повторения таких событий в будущем.

«В этом весь смысл», - подчеркнул К.ГРИЩЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 14 ноября Президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ заявил, что в Украине голод начала 1930-х годов используются для достижения сиюминутных конъюнктурных политических целей, и отказался принять участие в мероприятиях по случаю отмечаемой в Украине 75-й годовщины Голодомора.