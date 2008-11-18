Минюст предлагает проект нового закона "Об информации"

Министерство юстиции выносит на общественное обсуждение проект новой редакции Закона "Об информации".

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Минюста, соответствующий законопроект выставлен на сайте министерства (www.minjust.gov.ua) в рубрике «Обсуждаем законопроекты”.

Проект разработан Министерством юстиции на выполнение распоряжения Кабинета Министров Украины от 23 июля 2008 года № 990-р "Об одобрении Концепции проекта Закона Украины "О доступе к информации".

По словам министра юстиции Николая ОНИЩУКА, на данное время правовая регуляция этого вопроса не достаточным образом обеспечивает реализацию конституционного права на доступ к информации. Кроме того, создание надлежащих правовых условий для реализации права доступа к информации является обязанностью и обязательством Украины, вытекающими из ее членства в Совете Европы.

Будущий закон должен определить границы и способы реализации конституционного права на доступ к информации, в том числе к засекреченным документам, если они были закрыты для общего доступа с нарушением законодательства. Закон также устанавливает государственные гарантии этого права.

Так, особое внимание в проекте Закона уделено механизму обнародования информации субъектами властных полномочий. Законопроектом предусматривается улучшить регулирование общественных отношений, связанных с предоставлением информации по запросам.

Кроме того, закон должен определить порядок обнародования информации; урегулировать вопрос об ответственности за нарушение законодательства о доступе к информации; определить основания освобождения от ответственности за распространение общественно значимой информации и др.

Предусматривается, что результативность реализации указанного законопроекта будет осуществлять центральный орган исполнительной власти по обеспечению реализации государственной политики в информационной и издательской сферах. Для отслеживания результативности акта планируется использовать статистические данные о количестве обращений в суд и Уполномоченного Верховной Рады по правам человека о нарушениях права на доступ к информации, а также данные социологических исследований. В частности, предусматривается проведение базового отслеживания - ко дню вступления в силу закона, повторного - через год со дня вступления закона в силу, и периодического - раз в каждые три года.

Замечания и предложения к проекту закона будут приниматься от физических и юридических лиц, их объединений на протяжении месяца со дня обнародования по адресу Киев, пер. Рыльский, 10, Министерство юстиции, Департамент социального, трудового и гуманитарного законодательства. Адрес электронной почты: krasnostup@minjust.gov.ua.