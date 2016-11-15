Оказавшаяся в центре скандала Деева рассказала, кем подрабатывала в 15 лет

Об этом она рассказала в интервью Украинской правде.

"Подрабатывала модератором на телешоу – это когда ты подаешь микрофон участникам программы", - ответила Деева на вопрос, откуда у нее взялся смутивший всех 10-летний опыт работы в 24 года и кем же она работала в 15 лет.

Также новоназначенная замминистра пролила свет и на остальной ее трудовой опыт.

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"Я достаточно рано начала заниматься активной деятельностью, с 18 лет. Мне нужно было работать, зарабатывать, помогать семье, маме и сестре – в том числе и материально. Я была интерном в Верховной Раде – в комитете по вопросам европейской интеграции, тогда его возглавлял Борис Тарасюк. После – я параллельно и училась, и работала. Потом я поступила в магистратуру – тоже политология. Потом работала в Верховной Раде помощницей народного депутата Леонида Кожары", - пояснила она.

Деева рассказала, что 2013 году она ушла в бизнес и развивалась как бизнес-менеджер в шведской компании, которая планировала выходить на украинский рынок, однако позже приняла решение вернуться в Украину.

В то же время она утверждает, что работать в структуру МВД в начале 2015 года ее позвала сама экс-заместитель министра внутренних дел Эка Згуладзе.

"Наверное, по рекомендации, но я так и не узнала – чьей, я же не могла задать такой вопрос своему начальнику. Мне просто поступил звонок. 8 января 2015-го года я пришла к ней на собеседование, 13-го января вышла на работу. Я работала в проектном офисе поддержки реформы МВД с тех пор, когда я стала помощницей Эки Згуладзе, как раз по направлению координации международных доноров и организаций", - рассказала она.

Как сообщал УНИАН, согласно распоряжению Кабинета министров № 806-р от 26 октября, 24-летнюю Дееву назначили заместителем министра внутренних дел Украины по вопросам европейской интеграции.

Напомним, в сети нашли откровенные фото 24-летней Деевой, которые вызвали бурную реакцию в обществе.

Глава МВД Арсен Аваков, комментируя интимные фото Деевой, которые появились в интернете, написал: «Фотоальбомы, выброшенные в интернет, которые с таким эффектом подпитывают низменные чувства нашего околополитикума ... Студентка не имеет право на частные фото? Ханжество. Или вы бестелесные, или бесполые морализирующие на яркую одежду и обнаженные линии? Никого не интересует конечно, что часть фото - непристойные вульгарные фальшивки. Лицемеры, краснея от праведности, кричат ​​"Ату!!" Либеральные Вы наши».