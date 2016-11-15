Избитый Ляшко решил пожаловаться на Бойко президенту и генпрокурору

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в комментарии журналистам.

«Я буду требовать от президента Петра Порошенко и генерального прокурора Юрия Луценко немедленного внесения в Верховную Раду представления о задержании и аресте Юрия Бойко – за вчерашнее нападение, которое было совершено», – сказал Ляшко.

Он также выразил мнение, что события, которые сейчас происходят в Украине, являются попыткой подорвать Украину изнутри.

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«Это попытка медведчуков, бойков, левочкиных с их партнерами из политических сил, которые называют себя демократическими, взорвать Украину на московские деньги», – сказал парламентарий.

Как сообщал УНИАН, 14 ноября во время заседания Согласительного совета парламента Бойко напал на Ляшко. Это произошло после того, как Ляшко начал обвинять народных депутатов из фракции «Оппозиционный блок», в том числе и Бойко, в том, что они ездят в Россию за указаниями.

В тот же день по соответствующему заявлению народных депутатов было открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 346 Уголовного кодекса (угроза или насилие относительно государственного или общественного деятеля).