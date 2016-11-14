Бойко VS Ляшко: по факту драки нардепов отрыто уголовное производство

По факту драки народных депутатов между Юрием Бойко и Олегом Ляшко во время согласительного совета парламента открыто уголовное производство. Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции.

Отмечается, что производство открыто по ч. 2 ст. 346 (Угроза или насилие относительно государственного или общественного деятеля) УК.

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«Один из народных депутатов, реагируя на политическую позицию лидера другой фракции, нанес ему несколько ударов рукой в лицо. По факту этого инцидента в Национальной полиции Украины поступило коллективное заявление народных депутатов», - говорится в сообщении.

Производство открыли после коллективного обращения к правоохранителям народных депутатов.

Напомним, сегодня на заседании Согласительного совета парламента произошла потасовка между лидером фракции Радикальной партии Олегом Ляшко и сопредседателем фракции “Оппозиционный блок” Юрием Бойко.

Бойко сидел рядом с Ляшко на Согласительном совете, когда лидер Радикальной партии Ляшко начал обвинять народных депутатов из фракции “Оппозиционный блок”, в том числе и Бойко, в том, что они ездят в Россию за указаниями. После этого Бойко поднялся со своего места и несколько раз ударил Ляшко. Ляшко, по сути, лишь защищался, не давая сдачи в ответ.