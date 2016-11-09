Все 9 тысяч дел по нарушениям при е-декларировании передадут в Печерский суд – нардеп





Соответствующие изменения в статью 276 Кодекса Украины об административных правонарушениях относительно места рассмотрения дел о нарушении требований финансового контроля зафиксированы в законопроекте нардепа № 5373, зарегистрированном в парламенте 8 ноября.

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По словам Виталия Куприя, сейчас готовятся 9 тысяч дел об административных правонарушениях, связанных с электронным декларированием доходов чиновников и депутатов. «Все эти дела должен рассматривать Печерский районный суд города Киева, согласно местоположению НАПК. Однако такое количество дел просто парализует работу суда. Качественно их рассмотреть невозможно даже физически, что позволит правонарушителям избежать справедливого наказания. Считаю, что следует перенести рассмотрение этих дел по месту жительства лица, привлекаемого к административной ответственности», – заявил Виталий Куприй.

Политик также добавил, что если ситуация не изменится, общество получит расцвет выборочного правосудия и «телефонного права». «Кроме того, основное количество нарушителей даже не живет в Киеве: им придется ехать в столицу на рассмотрение своего дела. При этом реализация права нарушителя на защиту в этой ситуации может быть значительно затруднена», – отметил Виталий Куприй.