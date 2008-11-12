Игорь Грынив: Украина - на первом месте по угрозе дефолта

Нынешний экономический кризис в Украине – не только “специальный украинский”, а еще и помноженный на мировой. И к этому привели “конкретные ошибки, которые допустили в Украине”. Такое мнение в интервью “Главреду” выразил Игорь Грынив, нардеп от партии «Реформы и порядок». Среди главных, по мнению политика, ошибок: устаревшие технологии производства (прежде всего в металлургии), программа энергосохранения, которая закончилась пустой болтовней, слишком завышенная стоимость украинских компаний и политика Нацбанка, который укреплял гривню, когда надо было скупать доллары.

В настоящее время “экономический кризис в Украине является одним из самых глубоких в мире, - утверждает нардеп. - Четыре страны имеют худшие перспективы выхода из глобального кризиса. Украина теперь на первом месте по угрозе дефолта. Деньги, которые выделяет нам Международный валютный фонд, являются рекордной суммой за всю историю существования Международного валютного фонда. Это, казалось бы, очень хорошо. Но, с другой стороны, когда такие лекарства употребляются и в таких количествах, то нужно понимать, что пациент скорее мертв, чем жив. Мы в реанимации. Но можем выздороветь”.