Черновецкий уже скребет по сусекам - Андриевский

Запланированное Черновецким сокращение количества районов в Киеве – это метод нейтрализации политических конкурентов и попытка взять под контроль бюджетные потоки. Об этом в прямом эфире Киевской государственной телерадиокомпании заявил один из лидеров блока Кличко в Киевраде, Председатель Украинской селянской демократической партии Дмитрий Андриевский.

«Сокращение районов имеет две составляющие: политическую и экономическую, - отметил политик. - Политическая составляющая очевидна – в ситуации перманентных выборов Черновецкий пытается поставить во главе столичных районов не самостоятельные фигуры, а карманных «политиков». Экономический аспект действий Черновецкого еще проще. За два с половиной года землю он раздал, коммунальные предприятия – раздал, в Киеве, на центральном уровне не осталось никаких стратегических ресурсов. Теперь Черновецкий решил, как в той сказке, пройтись по сусекам, чтобы слепить себе праздничного колобка из чердаков, подвалов, малого и среднего бизнеса и других направлений, которые находятся в юрисдикции районных администраций».

По мнению Дмитрия Андриевского, сокращение числа районов приведет к управленческому и финансовому коллапсу Киева. Не справившись с управлением городом и доведя экономику столицы до ручки, Черновецкий просто не имеет права зариться на полномочия районов.

«В Киеве в результате непрофессионального и неэффективного управления средствами общества катастрофически не выполняется бюджет. На конец года киевляне недополучат каждую четвертую гривню по прибылям и каждую третью – по расходам. И в этой ситуации Черновецкий хочет сконцентрировать все бюджетные потоки в своих руках. К чему это приведет? Наглядный пример – сфера здравоохранения, средства на которую два года назад были забраны у районов и отданы в город. В настоящее время программа «Здоровье киевлян» профинансирована чуть больше, чем на 12%, а долги перед медицинской отраслью составляют более 200 миллионов», - отметил политик.