Верховная Рада уволила Яценюка

Верховная Рада освободила Арсения ЯЦЕНЮКА от должности Председателя Верховной Рады.

Как передает корреспондент УНИАН, «за» проголосовали 233 народных депутата из 350, зарегистрированных в сессионном зале.

В частности, поддержали отставку А.ЯЦЕНЮКА 175 депутатов от фракции Партии регионов, 1 – от БЮТ, 10 – от «Нашей Украины – Народной самообороны», 27 – от КПУ и 20 - от Блока Литвина.

Голосование проводилось при помощи системы «Рада», а не тайным путем при помощи бюллетеней, как это предусмотрено Регламентом.