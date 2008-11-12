Верховная Рада уволила Яценюка
12:14, 12 ноября 2008Политика
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Согласно поданному заявлению...
Верховная Рада освободила Арсения ЯЦЕНЮКА от должности Председателя Верховной Рады.
Как передает корреспондент УНИАН, «за» проголосовали 233 народных депутата из 350, зарегистрированных в сессионном зале.
В частности, поддержали отставку А.ЯЦЕНЮКА 175 депутатов от фракции Партии регионов, 1 – от БЮТ, 10 – от «Нашей Украины – Народной самообороны», 27 – от КПУ и 20 - от Блока Литвина.
Голосование проводилось при помощи системы «Рада», а не тайным путем при помощи бюллетеней, как это предусмотрено Регламентом.
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