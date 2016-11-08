Американский топ-консультант предрекает победу Клинтон

Сегодня команда Института Горшенина посетила в Вашингтоне доклад демократического политконсультанта и стратега Стэна Гринберга, который в течение часа очень подробно разъяснял особенности нынешних выборов, а также почему Клинтон все-таки победит завтра, пишет LB.

"Имели также уникальную возможность поговорить с мистером Гринбергом в кулуарах" - говорит руководитель политических программ Института Горшенина Евгений Курмашов.

"Содержания хватило бы на книгу, но если вычленить главные тезисы, то они примерно таковы:

Страна склонна голосовать за изменения и реформы, и Клинтон пыталась оседлать этот тренд и строить на этом свою кампанию, несмотря на то, что представляет партию, которая ведет борьбу за третий срок подряд в Белом доме. Во многом у неё это получилось. Помог ей в этом и Трамп, который на самом деле не апеллирует к будущему и переменам.

Ключевые факторы этих выборов - классовый, поколенческий, фактор этнической принадлежности и пола. Стратегия Клинтон строилась с учётом этих факторов и была, по мнению Гринберга, успешно реализована. Контрреволюция во главе с Трампом расколола и Республиканскую партию, и страну. Но не на равные части.

В итоге последних полутора лет сформировалось новое американское большинство с полностью оформившимися господствующими ценностями. Это главный результат всей предвыборной кампании.

Несмотря на манипуляции извне - попытки влиять на процесс со стороны России, со стороны ФБР, других внешних игроков, результаты этого влияния на электоральный расклад оказались минимальными", - сообщил Курмашов.

Он отметил, что в кулуарах удалось поговорить с мистером Гринбергом о ситуации в некоторых ключевых колеблющихся штатах. "А также нами был задан вопрос о возможной про-трамповской волне последних нескольких дней. Гринберг считает, что Трамп не сможет завоевать Нью-Хэмпшир, не откусит у Клинтон Мичиган и скорее всего не выиграет во Флориде. Признаков Trump-wave опытный стратег также не видит.

Безусловно Гринберг является системным консультантом демократов внутри США на протяжении многих лет. Политический советник Билла Клинтона времен его президентства. Мистер Гринберг также по праву считается одним из главных советников Тони Блэра и Нельсона Манделы. По правде говоря, его сложно заподозрить в симпатиях к республиканцам и Трампу. Вместе с тем, его анализ достаточно беспристрастный, и он не оставляет шансов Трампу на президентство.

И у нас есть прекрасная возможность проверить это уже завтра", - сказал руководитель политических программ Института Горшенина.

Делегация Института Горшенина находится в США, где проводит серию встреч с политиками, представителями различных организаций и институций. Цель - изучение и экспертная оценка хода выборов в США, а также анализ ситуации в Украине и в мире.