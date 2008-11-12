Денисова говорит, что заявление СБУ - «это просто какая-то шутка»

Министр труда и социальной политики Людмила ДЕНИСОВА обратилась к главе СБУ Валентину НАЛИВАЙЧЕНКО с просьбой предоставить для изучения материалы, связанные с нарушениями, допущенными министерством при закупке колясок для инвалидов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Л.ДЕНИСОВА заявила сегодня журналистам.

Министр отметила, что сумма, на которую, по данным В.НАЛИВАЙЧЕНКО, была завышена стоимость колясок, является нереальной, указав, что минимальная стоимость коляски на сегодняшний день 2200 грн.

«Если он говорит, что 2000 на каждой коляске украли, то это просто какая-то шутка», - сказала она.

Также Л.ДЕНИСОВА отметила, что последнее заявление СБУ является политическим заказом сил, которые выступают против БЮТ.

Как сообщал УНИАН, вчера на внеочередном заседании Межведомственной рабочей группы по вопросам противодействия коррупции временно исполняющий обязанности председателя СБУ Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО заявил, что Служба безопасности Украины выявила факт разворовывания в этом году 60 млн. грн. бюджетных средств должностными лицами Министерства труда и социальной политики Украины во время закупки 18,5 тыс. инвалидных колясок.