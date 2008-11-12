Ющенко - о ПР: это не группировка, лишенная чувства патриотизма

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО не считает Партию регионов исключительно пророссийской и настроенной против интеграции Украины в Европейский Союз. Об этом он сказал в интервью польской газете Rzeczpospolita, опубликованном в среду.

В.ЮЩЕНКО сказал, что в Украине 100% проевропейской является только партия «Наша Украина», а исключительно анти-европейской – КПУ.

Другие партии, по его словам, имеют в своих рядах, как проевропейски настроенных политиков, так и против.

«Также в Партии регионов. Это не группировка, лишенная чувства патриотизма...», - сказал он, отвечая на вопрос журналистов, что может произойти с Украиной, если власть получат пророссийские силы, в частности, Партия регионов.

Он отметил, что среди регионалов довольно много предпринимателей, которые имеют бизнес не в России, а в странах Европейского Союза и США.

«В этой партии большинство также не хочет возвращения к прошлому», - отметил он.

В.ЮЩЕНКО также сказал, что большинство украинцев настроены проевропейски.

Как сообщал УНИАН, Президент Украины В.ЮЩЕНКО находился 11 ноября в Польше с визитом для участия в торжествах по случаю 90-летия восстановления независимости Польского государства.

В рамках визита он дал интервью иностранным СМИ, среди которых, кроме польских, был представитель французского информационного агентства AFP.