Ярославский дал откровенное интервью 1+1

Бизнесмен в очередной раз подчеркнул, что принципиально не интересуется политической деятельностью: «В душе я - не чиновник и не бюрократ (в хорошем смысле этого слова), кто бы мне ни предлагал. Но были такие предложения», - сказал Александр Ярославский. Его ответ на вопрос журналиста о том, станет ли он занимать «вкусные» государственные должности, если такое предложение озвучит нынешняя власть, был достаточно однозначным: «Нет, конечно. Бизнесмен должен быть бизнесменом, а чиновник – чиновником».

Рассказывая о начале своего пути в бизнесе, Ярославский подтвердил, что первые шаги были сделаны на рынке торговли нефтью еще в начале 90-х годов прошлого века. «Тогда все занимались нефтью: и домашние хозяйки, и зубные техники, и учителя, и профессора. Развалился Советский союз, и все это лежало на поверхности. Каждый кинулся становиться Рокфеллером», - отметил он. О своих отношениях с другими представителями списка Forbes в контексте возникших во времена режима Януковича проблем с ФК “Металлист» бізнесмен сказал так: «Я всегда говорю сам себе и всем, что друг тем хорош, когда он другу своему не доставляет хлопот ... Я сам принимал решения. Я считал, что это лучший выход для «Металлиста». На меня шло давление – то стадион не такой, то подтрибунные помещения не такие, то я там миллионы зарабатываю каждый месяц. Я сказал: пожалуйста, берите эти миллионы и зарабатывайте сами, и сами тратьте на «Металлист».

Александр Ярославский также акцентировал, что является именно бизнесменом, а не олигархом: «У меня нет всех этих признаков олигарха - СМИ, группы в парламенте, фракции парламентские, министерские кресла. Названия вы знаете, причастных тоже. Я человек независимый - от меня ничего не зависит». И дал свой рецепт борьбы с коррупцией, которую считает самой главной реформой необходимой стране: «Их (ред. – коррупционеров) надо попросить, ну как минимум, уехать из страны. Найти им другое место, куда бы «последователи» не хотели бы ехать»