Нардепы уже поняли, что без хорошей драки ВР сегодня не разойдется?

Около 20 народных депутатов Блока Юлии Тимошенко несут боевую вахту в зале заседаний Верховной Рады и на подступах к залу №5, ныне украшенному табличкой «Счетная комиссия».

Как сообщает корреспондент «Обкома», двое народных боевиков находятся в президиуме на рабочем месте председателя парламента Арсения Яценюка, коротая время за визуальным изучением спикерского компьютера. Восемь нардепов оперлись о трибуну в живописных позах, по четыре человека контролируют судейскую и правительственную ложи и по паре – все входные двери в зал. Еще несколько депутатов на третьем этаже здания наблюдают за помещением «счетной комиссии».

Депутаты в курилках жалуются друг другу, что не сообразили переодеться в более практичную одежду: вероятно, вечернее заседание Рады без хорошей драки сегодня не обойдется.