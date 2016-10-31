Балога задекларировал три авто, квартиру, дачу, землю, коллекцию картин и 159,5 тысяч гривен доходов

Об этом сообщается в декларации, размещенной на сайте Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

Согласно декларации, доходы парламентария в 2015 году составили 159,5 тыс грн и состояли из: зарплаты на основном месте работы – 78,9 тыс. грн, средств, связанных с выполнением депутатских полномочий – 80,6 тыс. грн.

Доходы лица, которое совместно проживает с Виктором Балогой, но не состоит с ним в браке, Оксаны Балоги составили 10 млн 60 тыс. грн: зарплата – почти 59,5 тыс. грн, проценты – 759 грн, дивиденды – 10 млн. грн.

Сын Виктора Балоги Павел задекларировал 1,9 млн грн, из них доход от предпринимательской деятельности в сумме 1,5 млн грн, проценты – 136 грн, дивиденды – 400 тыс. грн.

Политик имеет в собственности землю площадью 14,8 тыс. кв. м и квартиру в Мукачево площадью 123,40 кв. м, а также дачный дом площадью 129,20 кв. м.

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Его сожительница владеет земельными участками общей площадью 16,7 тыс. кв. м и двумя квартирами в Мукачево и Киеве. Сын Павел имеет в собственности жилой дом площадью 314,1 кв. м и земельный участок площадью 2,4 тыс. кв. м с гаражом.

Кроме того, Балога имеет 26 картин ведущих закарпатских художников: Эрдели, Бокшая, Кашшая, Глущенко, Шолтеса и других.

Согласно декларации, в собственности депутата есть три легковых автомобиля – Audi A8, 2011 года выпуска, Audi A8l Quattro 6.0, 2007 года выпуска и Land Rover Defender 110 2.4, 2008 года выпуска.

Сожительница нардепа имеет Audi A8, 2012 года выпуска.

Оксана Балога является владелицей акций ПАО «Мукачевская автобаза» (323,6 тыс. штук). Также она имеет корпоративные права на 50% от общей стоимости ООО «Гарт», 100% в ООО «Русинія», 45% в ООО "Зет-Плант Україна", 25,15% - в ООО «Продюсер», 20 % в ООО «Форум», столько же – у ООО "Культурно-мистецький центр "Барви».

Кроме того, она является конечным бенефициарным владельцем в ООО «Гарт», в ООО «Русинія», ООО «Продюсер», в ООО "ЗЕТ-ПЛАНТ Україна", ООО «Версія Плюс», ООО "Радіомовна компанія - "Громадське мовлення»; в Дочернем предприятии ТРК "Мукачево ("М-СТУДІО")" производственно-коммерческого ООО "Продюсер", ООО "Закарпатагрохолдинг", ООО "Закарпатсільгоспсервіс".

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Сын Балоги задекларировал 100% собственности в ООО "Маркет Рітейл", а также по 50% - в ООО "Грінвер", ООО "Мукачівський інститут меблів" и ООО "Старовинний замок». Также он является конечным бенефициарным владельцем - ООО "Марект Рітейл", в ООО "ГрінверР", ООО "Мукачівський інститут меблів" и ООО "Старовинний замок», ООО «Технотрейд».