Правительство недостаточно информирует Запад о продвижении реформ - стратегический советник Миклош

Об этом сообщил во время панельной дискуссии на открытии Центра изучения демократии сопредседатель Стратегической группы советников по вопросам реформ при Кабинете министров Иван Миклош.

«Больше всего я расстроен плохой коммуникацией (правительства с населением – УНИАН). Необходимо объяснять населению суть реформ и оглашать успехи», – сказал Миклош.

Также он отметил, что украинское правительство недостаточно информирует об успехах реформ зарубежных партнеров. По словам Миклоша, украинские власти должны активнее общаться с зарубежными партнерами.

«Что год назад было во всех иностранных новостях? Когда Яценюка (экс-премьер-министра Арсения Яценюка – УНИАН) физически атаковал один из депутатов в Верховной Раде, это показали все иностранные СМИ. Хорошие новости сложнее распространять, нежели скандалы, поэтому нужно чаще говорить об успехах реформ», – добавил он.

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Как сообщал УНИАН, по мнению Миклоша, Украина может в среднесрочной перспективе демонстрировать рост ВВП на 5-6% в год при условии, что уже сейчас начтет быстро и комплексно менять экономику и систему государственного управления.

Миклош отмечал, что ключевыми реформами в Украине должны стать борьба с коррупцией, упрощение налогового администрирования и упразднение упрощенной системы налогообложения для юридических лиц, дальнейшее улучшение корпоративного управления в секторе госкомпаний, прозрачная приватизация, дерегуляция, реформа здравоохранения, когда финансирование ориентируется на пациента, а не на количество больниц, а также земельная реформа.