Украина может стать стратегическим партнером Запада перед угрозой альянса России и Турции - Миклош

Об этом заявил сопредседатель Стратегической группы советников по продвижению реформ в Украине Иван Миклош на экспертном форуме в Киеве.

“Украине важно учитывать опасность, которая возникает в связи с созданием союза России и Турции после попытки военного переворота. Этот альянс может быть опасным для всего мира", - сказал он.

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По мнению Миклоша, это "может создать особую возможность, поскольку Украина может стать в этих условиях важным и ключевым партнером Запада, либеральной и демократической страной, которая находится под особой угрозой от альянса автократических и нелиберальных соседей".