Украина может стать стратегическим партнером Запада перед угрозой альянса России и Турции - Миклош
13:48, 21 июля 2016Политика
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Украина может стать стратегическим партнером Запада в условиях возможного формирования опасного альянса России и Турции.
Миклош: Альянс Турции и РФ может быть опасным для всего мира / sputnik.kg
Об этом заявил сопредседатель Стратегической группы советников по продвижению реформ в Украине Иван Миклош на экспертном форуме в Киеве.
“Украине важно учитывать опасность, которая возникает в связи с созданием союза России и Турции после попытки военного переворота. Этот альянс может быть опасным для всего мира", - сказал он.
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По мнению Миклоша, это "может создать особую возможность, поскольку Украина может стать в этих условиях важным и ключевым партнером Запада, либеральной и демократической страной, которая находится под особой угрозой от альянса автократических и нелиберальных соседей".
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