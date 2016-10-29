Е-декларация сына Порошенко: офис, квартира и три автомобиля

Народный депутат Украины, сын президента Украины Алексей Порошенко имеет в своей собственности офис в Виннице, квартиру в Киеве и три транспортных средства.

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Об этом говорится в его электронной декларации, которая опубликована в Едином государственном реестре деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления

Как указано в электронной декларации сына президента, он является владельцем офиса в Виннице площадью 178,5 кв. м и и 50% квартиры в Киеве. Еще 50% квартиры, согласно декларации, принадлежит Марине Порошенко.

Народный депутат также указал, что является собственником трех автомобилей: ГАЗ 1981 года, BMW 320i Cabrio и Land Rover Discovery 4.0.

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У супруги народного депутата, согласно декларации, есть часы Breguet.

Порошенко также задекларировал 77,2 тыс. грн зарплаты по основному месту работы. Он также получил 80,559 тыс. грн на финансирование расходов, связанных с депутатской деятельностью.

Его супруга получила 1 млн 960 тыс. 088 грн по основному месту работы, 59 тыс. 158 грн декретных выплат, 68 тыс. 808 грн – страховых выплат, 24 тыс. 628 грн - по процентам.

На банковских счетах супруги Порошенко есть более 205,2 тыс. долл., около 137,7 тыс. евро и почти 229, 968 тыс. грн. На счетах народного депутата – 15 тыс. 011 евро. Наличные средства, которыми владеет народный депутат, - 187 тыс. грн, 141 тыс. долл. и 88 тыс. евро. Соответствующие суммы наличных средств имеет также его супруга.