В 30 штатах США зафиксирована экономическая рецессия

В сентябре в 30 штатах США было зафиксировано продолжительное уменьшение ВВП, еще в 19 штатах рецессия может начаться в ближайшие несколько месяцев. К таким выводам пришли эксперты рейтингового агентства Moody`s, сообщает 4 ноября AFP со ссылкой на доклад агентства.

В исследовании под рецессией понимается уменьшение среднего значения ВВП за последние шесть месяцев по сравнению с предыдущим шестимесячным периодом. В августе 2008 года рецессия была зафиксирована в 27 штатах.

В рецессии уже находятся экономически развитые штаты как на восточном, так и на западном побережье, в том числе и Калифорния, чей ВВП является самым большим в США. Штатам, находящимся в центральной части страны, еще только предстоит вступить в фазу рецессии. Единственным штатом, чья экономика продолжает уверенно расти, оказалась Аляска, что объясняется относительно высокими ценами на нефть и газ, добываемыми на ее территории. Также ВВП вырос и в федеральном округе Колумбия, где расположена столица Вашингтон и большинство правительственных учреждений.

В середине октября рецессию в экономике США официально признала Федеральная резервная система. Между тем аналитики инвестиционного банка Merrill Lynch заявляли о наступлении рецессии еще в январе 2008 года.

Лента.ру