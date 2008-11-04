Турчинов: Ющенко продолжает войну против Кабмина

Первый вице-премьер-министр Украины Александр ТУРЧИНОВ считает, что Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО своими обвинениями в недофинансировании работ по ликвидации последствий наводнения продолжает информационную войну против Кабинета министров.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.ТУРЧИНОВ заявил сегодня на брифинге в Кабинете министров.

«Все до копейки, которая зависит от Кабинета министров, поступит по назначению, и, несмотря на это, мы видим продолжение фактически информационной войны против Кабинета министров, попытки прикрыть собственную непродуманную кадровую и административную политику ложью и компрометацией правительства», - сказал А.ТУРЧИНОВ.

Первый вице-премьер подчеркнул, что правительство своевременно и в полном объеме еще месяц назад перечислило местным администрациям пострадавших регионов субвенции в размере 2,320 млрд. грн. Кроме того, по его словам, для финансирования работ по ликвидации последствий наводнения из резервного фонда Кабинета министров было выделено дополнительно 145 млн. грн. При этом А.ТУРЧИНОВ сообщил, что около 600 млн. грн. из перечисленных средств местные администрации еще не освоили.

«Вместе с тем главы местных администраций обратились в Кабинет министров с просьбой выделить дополнительно 331 млн. грн. И не смотря на то, что еще 600 млн. не освоено, правительство вчера перечислило и эти 331 млн. грн. Таким образом, на сегодняшний день на счетах местных администраций сконцентрировано более 900 млн. грн.», - подчеркнул первый вице-премьер.

В тоже время А.ТУРЧИНОВ отметил, что в результате проверок Главного контрольно-ревизионного управления выявлены факты об использовании не по назначению 80 млн. грн. Кроме того, первый вице-премьер напомнил, что губернаторы не принимали участия в заседаниях центрального штаба по ликвидации последствий наводнения. «Я об этом своевременно информировал Президента и просил его восстановить дисциплину, а также наказать глав областных администраций, которые не выполняют свои обязанности и, более того – нарушают элементарную исполнительскую дисциплину. К сожалению, я получил письмо от господина БАЛОГИ с ответом, что они не видят никаких оснований для того, чтобы усилить ответственность губернаторов или сделать им выговор или какие-либо другие административные взыскания», - подчеркнул он.

А.ТУРЧИНОВ в очередной раз обратился к Президенту В.ЮЩЕНКО с просьбой организовать работу глав администраций, которые на данный момент законодательно подчинены главе государства. «Я обращаюсь к Президенту и главам администраций – прекратите злоупотребления, начните использовать средства, которые без движения находятся на ваших счетах в то время, когда Кабинет министров требует сильной консолидации финансовых ресурсов. Мы вынуждены фактически мириться с тем, что колоссальный ресурс – около 1 млрд. грн. – не используется местными администрациями», - заявил А.ТУРЧИНОВ.

Как сообщал УНИАН, 3 ноября Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО заявил, что не доволен темпами финансирования ликвидации последствий июльского наводнения.

Глава государства подчеркнул, что до сих пор правительство не профинансировало компенсации в размере 124 млн. грн. жителям за разрушенные стихией дома. «Правительство дважды меняло социальные нормы. Додобавлялось до того, что, очевидно, уже не чем финансировать», – отметил В.ЮЩЕНКО.

Президент дал правительству два дня для полного расчета с пострадавшими. «Я с первым вице-премьером говорил час назад – он мне дал слово, что финансирование будет открыто. Я хотел бы, чтобы правительство держало слово», – сказал Президент.