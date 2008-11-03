Профсоюзы нашли работу для гастарбайтеров в Украине

Профессиональные союзы Украины выступают за немедленную разработку государственных программ по привлечению к работе в сельском хозяйстве и сфере туризма украинских работников, возвращающихся из-за границы.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Национального форума профсоюзов Украины, об этом заявил председатель организации Мирослав ЯКИБЧУК.

По его словам, поскольку результатом экономического кризиса станет массовое возвращение гастарбайтеров в Украину, государство должно внедрять системные целевые программы по подготовке кадров в отраслях, которые могут стать приоритетными для Украины.

М.ЯКИБЧУК отметил, что вместо того, чтобы раздавать деньги в виде социальных подачек и компенсаций, государство должно подумать как инвестировать бюджетные деньги в приоритетные отрасли украинской экономики, в те отрасли, которые могут развиваться без прямого влияния нынешнего глобального финансового кризиса. Он заметил, что примерами таких отраслей может стать сельское хозяйство и туризм.

М.ЯКИБЧУК подчеркнул, что в сельском хозяйстве Украины до сих пор существует огромный дефицит рабочих рук. «Именно инвестиции в перерабатывающий сельскохозяйственный комплекс и создание сопутствующих ему рабочих мест – очень необходимых для украинских рабочих, которые возвращаются, - и должны быть вложены государственные деньги. Пока же сельское хозяйство лишь получает грозящие инфляцией дотации», - отметил председатель Национального форума профсоюзов Украины

Другой перспективной отраслью, по его словам, могла бы быть подготовка кадров для сферы обслуживания.

«Туризм должен стать приоритетной отраслью хоть бы потому, что чемпионат мира по футболу в 2012 году будет проводиться в Украине, и нам нужно для этого подготовить мощный кадровый потенциал в сфере обслуживания, которого у нас просто нет. Приток кадров из-за границы, многие из которых имеет опыт именно в сфере обслуживания, – это как раз удобная возможность создать свой кадровый потенциал, но для этого нужна воля и понимание со стороны государства», - уверен М.ЯКИБЧУК.