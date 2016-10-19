Заседания лидеров стран "нормандской четверки" продолжается уже более трех часов
В Берлине уже в течение трех часов продолжаются переговоры лидеров стран «нормандской четверки» (Украина, Германия, Франция и Россия).
Как передает корреспондент УНИАН, по состоянию на 22.30 (по киевскому времени) продолжаются переговоры президента Украины Петра Порошенко, канцлера Германии Ангелы Меркель, президента Франции Франсуа Олланда и президента РФ Владимира Путина в резиденции федерального канцлера Германии.
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Как сообщал УНИАН, встреча лидеров стран «нормандской четверки» началась примерно в 19.30 (по киевскому времени). Перед заседанием «нормандской четверки» в Берлине прошли трехсторонние переговоры лидеров Украины, Германии и Франции.
Напомним, 18 октября Порошенко, Олланд и Меркель договорились провести 19 октября в Берлине встречу глав государств в «нормандском формате».