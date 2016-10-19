Заседания лидеров стран "нормандской четверки" продолжается уже более трех часов

Как передает корреспондент УНИАН, по состоянию на 22.30 (по киевскому времени) продолжаются переговоры президента Украины Петра Порошенко, канцлера Германии Ангелы Меркель, президента Франции Франсуа Олланда и президента РФ Владимира Путина в резиденции федерального канцлера Германии.

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Как сообщал УНИАН, встреча лидеров стран «нормандской четверки» началась примерно в 19.30 (по киевскому времени). Перед заседанием «нормандской четверки» в Берлине прошли трехсторонние переговоры лидеров Украины, Германии и Франции.

Напомним, 18 октября Порошенко, Олланд и Меркель договорились провести 19 октября в Берлине встречу глав государств в «нормандском формате».