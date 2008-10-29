Лидер НСНУ не разделяет оптимизма Тимошенко

Лидер фракции НУ-НС Вячеслав КИРИЛЕНКО не видит предпосылок для возобновления в парламенте демократической коалиции.

Об этом В.КИРИЛЕНКО заявил в эксклюзивном комментарии УНИАН сегодня в Верховной Раде.

«Если депутаты Юлии Владимировны (ТИМОШЕНКО) будут и в дальнейшем позволять себе нецензурную брань и хулиганство, то с ними не только мы, а никто вообще в Украине коалицию создавать не будет», - сказал В.КИРИЛЕНКО.

Лидер фракции НУ-НС также исключил возможность создания коалиции депутатами в индивидуальном порядке. «Без решения фракции это невозможно», - подчеркнул он.

Как сообщал УНИАН, премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявила сегодня, 29 октября, что голосование в Верховной Раде относительно президентского антикризисного законопроекта является знаковым и свидетельствует о возможности возобновления демократической коалиции.

При принятии в первом чтении законопроекта "О первоочередных мерах по предотвращению негативных последствий финансового кризиса и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины" проголосовали 248 народных депутатов из 447, зарегистрированных в сессионном зале. Законопроект поддержали 156 депутатов от БЮТ, 72 - от НУ-НС, 18 - от Блока Литвина и двое депутатов от Партии регионов. Фракция КПУ не дала за этот законопроект ни одного голоса.