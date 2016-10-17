НФ инициирует законопроект о расширении санкций против России

Об этом во время Согласительного совета заявил руководитель фракции Максим Бурбак.

"Сначала агрессор должен вывести войска, Украина восстанавливает контроль над границей, и лишь потом речь может идти о пакете политических вопросов. Это была и есть принципиальное требование "Народного фронта", - подчеркнул он, добавив, что похожую позицию высказал Президент Украины.

"Для достижения этой цели необходимо: первое - дальнейшее укрепление обороноспособности. Второе - требовать возврата Женевского формата, который был инициативой Яценюка, и добавить к нему Великобританию. Третье - постоянное напоминание нашим партнерам о Будапештском меморандуме, и четвертое - настаивать не только на продолжении, но и расширении санкций", - подчеркнул руководитель фракции, сообщив, что "Народный фронт" инициирует законопроект о расширении санкций против страны-агрессора.

Он также подчеркнул, что вопрос Крыма должен решаться одновременно с Донбассом.

"Крымский полуостров является оккупированным, как и территории так называемых "ДНР"/"ЛНР". Оккупированные земли должны вернуться в Украину не формально с перекрашенными вооруженными террористами в органах власти, а вследствие поражения Кремля в этой захватнической войне. Крым и Донбасс вернутся в Украину вместе", - сказал Максим Бурбак.

Он также подчеркнул, что одновременно парламент должен помнить о повышении обороноспособности страны и призвал депутатов поддержать законопроект о спецконфискации денег, украденных Януковичем.