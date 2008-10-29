Яценюк говорит, что ВР сделала первый шаг навстречу 16,5 млрд. долларов

Верховная Рада, одобрив антикризисный законопроект, сделала первый шаг для доступа Украины к международным финансовым ресурсам, а именно к кредиту Международного валютного фонда в размере 16,5 млрд. долларов США.

Как передает корреспондент УНИАН, так Председатель Верховной Рады Арсений ЯЦЕНЮК прокомментировал принятие в первом чтении президентского законопроект «О первоочередных мерах по предотвращению негативных последствий финансового кризиса и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины».

Он отметил, что принятие этого закона позволит частично решить вопрос платежного баланса и валютного (обменного) курса.

«Абсолютно понятно, что следующим вопросом повестки дня, которую должен рассматривать парламент, являются законопроекты, касающиеся общеэкономической стабилизации», - отметил А.ЯЦЕНЮК.

По его словам, в настоящее время над этим вопросом работает и правительство, и народные депутаты.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада Украины сегодня приняла в первом чтении внесенный Президентом Украины законопроект «О первоочередных мерах по предотвращению негативных последствий финансового кризиса и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины». За принятие соответствующего законопроекта проголосовали 248 народных депутатов из 447-ми, зарегистрированных в сессионном зале.

В соответствии с принятым решением, ко второму чтению профильный комитет парламента должен учесть предложения альтернативных законопроектов.

При этом 245-ю голосами народных депутатов из 446-ти зарегистрированных в сессионном зале принято решение рассмотреть этот законопроект во втором чтении завтра, 30 октября.

Справка УНИАН. Правительство, Нацбанк и МВФ согласовали на уровне экспертов условия выделения Украине стабилизационного кредита stand-by на сумму 16,5 млрд. дол. Программа финансирования должна быть одобрена Советом директоров МВФ. Для вынесения этого вопроса на заседание Совета директоров необходимое принятие Верховной Радой антикризисного закона, проект которого уже в целом положительно оценен МВФ.