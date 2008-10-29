Тимошенко в Раде аплодировала словам Януковича

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО призывает оппозицию к консолидации с правительством и Президентом в работе по минимизации последствий кризиса для экономики Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер заявила, представляя правительственный антикризисный законопроект в парламенте.

«Я призываю все оппозиционные фракции консолидироваться вокруг совместной работы по преодолению кризисных проявлений», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

При этом она высказала понимание того, что для любой политической силы наиболее важными являются слова ее лидеров, поэтому она процитировала слова лидера Партии регионов Виктора ЯНУКОВИЧА, сказанные им в 2007 году во время его премьерства: «Я неоднократно говорил, что политику в принципе нельзя строить на подчеркнутом неприятии своих политических оппонентов, на провоцировании настроений, которые склоняют народ к мнению, что причина всех существующих проблем – в беспомощности действующей власти. Это ошибка, мол, изменим власть – и все проблемы исчезнут сами. Посмотрим на страны Евросоюза и на Россию. Вопреки тому, что имеет место политическая борьба, она никогда не переходит границу, за которой политическое соперничество может негативно повлиять на экономическую безопасность государства».

«Я первая аплодирую этим словам Виктора Федоровича, который в 2007 году, находясь в должности премьер-министра, сказал то, что я хочу сказать сегодня. Я верю в то, что Украина имеет надежную команду, которая может защитить Украину. Поэтому - за объединение!», - призвала Ю.ТИМОШЕНКО.