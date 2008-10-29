Плющ считает, что Тимошенко стоит читать Ленина, а не Хантингтона

"Одержимой женщиной", "пружиной" и "сжатой спиралью" назвал Иван Плющ украинского премьера Юлию Тимошенко в интервью Обкому. "Вы знаете, за все 10 лет, что я ее знаю (в разных ипостасях), она постоянно работает над собой. Постоянно. Она не позволяет себе расслабиться", - отметил политик.

На информацию журналиста о круге чтения Юлии Владимировны (Сэмюэль Хантингтон (рекомендация вице-премьера Немыри), Сергей Кара-Мурза, Збигнев Бжезински, Серж Московичи) Иван Плющ отреагировал таким образом: "То, что она читает названных вами авторов, они несопоставимы с нашей действительностью. Хочет она того или нет, нужно читать Маркса и Ленина. Вот если б Юля прочитала «Развитие капитализма в России» - первую работу Ленина, которую он писал 10 лет, начиная с 1883-го, с четырнадцати лет, - она б тогда поняла Ленина и поняла б аграрный сектор России и сегодняшний большой удельный вес в Украине. Он писал так: Россия – аграрная страна, и от того, по какому пути пустить развитие аграрного сектора, будет зависеть будущее страны. Существует богатый опыт. Его можно свести к двум основным направлениям – прусское (в скобках – коллективное) и американское (фермерское). Конечно же, второе направление – более эффективное, но применительно к России оно не сработает. Потому что оно будет порождать армию зажиточного крестьянина. А зажиточный крестьянин будет питательной почвой для мелкого буржуа. А мелкий буржуа никогда не воспримет идеи социалистической революции. Поэтому, пишет Ленин, мы пойдем прусским путем".