КС назвал дату рассмотрения конституционности лишения Януковича звания президента

Об этом сообщает пресс-служба суда.

Начало пленарного заседания запланировано на 10:00.

Оно будет проходить в форме письменного слушания.

Напомним, 4 февраля 2015 года Верховная Рада лишила Януковича звания президента.

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Вместе с тем статья 105 Конституции гласит, что звание президента охраняется законом и сохраняется за ним пожизненно, если только он не был устранен с поста в порядке импичмента.

Сами авторы законопроекта в пояснительной записке к документу указывали, что досрочное прекращение полномочий Януковича произошло на основаниях, не предусмотренных Конституцией, поскольку, согласно статье 108, полномочия президента прекращаются досрочно в случае его отставки, невозможности исполнять свои обязанности по состоянию здоровья, устранения с поста в порядке импичмента или смерти.

Янукович был досрочно лишен Радой полномочий в связи с самоустранением от исполнения обязанностей и бегством с территории Украины.