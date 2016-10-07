ЕС готов рассмотреть санкции против "избранных" в Крыму депутатов Госдумы РФ

Об этом в пятницу в Брюсселе после завершения двусторонних консультаций с ЕС сообщили заместитель министра юстиции Украины Сергей Петухов и первый заместитель главы Мининформполитики Украины Эмине Джапарова, передает собственный корреспондент УНИАН.

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"Они готовы рассмотреть дополнения к персональному перечню тех, кто был избран в Госдуму, потому что эти люди, кроме того, что были "избраны", непосредственно принимали участие в создании ситуации в Крыму. Санкции, которые запретят им путешествия в ЕС, будут адекватной реакцией, чтобы исключить возможность каких-либо официальных визитов этих людей как представителей РФ на любом уровне", - сказал Петухов.

Джапарова уточнила, что речь идет о 7 "депутатах", против двух из них - Михаила Шереметы и Натальи Поклонской - санкции уже применены.

"Наш главный акцент был в том, что РФ будет пытаться их использовать в качестве агентов влияния. Мы понимаем, что они будут их возить в различные международные институты, на конференции для того, чтобы они были неким "голосом Крыма" и чтобы показать свою "картинку" Крыма. Потому мы просим учесть, что, с нашей точки зрения, эти люди так же должны попасть в список лиц, которым будет запрещен въезд в страны ЕС", - подчеркнула Джапарова.

Как сообщал УНИАН, депутаты Европейского парламента направили в адрес Высокого представителя ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности, вице-президента Европейской комиссии Федерики Могерини письмо с требованием применить санкции в отношении незаконно избранных в Государственную думу РФ так называемых депутатов от Крыма.